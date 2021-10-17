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الجبلاية تطلب حضور 30 ألف مشجع في مباراة منتخب والجابون

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الجبلاية تطلب حضور 30 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر والجابون الجبلاية تطلب حضور 30 ألف مشجع في مباراة منتخب والجابون

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طلب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد السماح بحضور 30 ألف مشجع لمباراة والجابون في ختام مباريات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات المقرر اقامتها بستاد الجيش ببرج العرب الشهر المقبل.

جاء في طلب الاتحاد المصري أنه يأتي متسقًا مع توجه الجهات المعنية لعودة الجماهير إلى المدرجات، كما تعد مباراة الجابون هي الأخيرة للمنتخب الوطني في سلسلة مبارياته بالمجموعة وتقام على أرضه.

ومن المفترض أن يواجه منتخب مصر نظيره الجابوني في إطار الجولة الخامسة من منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

المصرى اليوم

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