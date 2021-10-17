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طلب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد السماح بحضور 30 ألف مشجع لمباراة مصر والجابون في ختام مباريات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم المقرر اقامتها بستاد الجيش ببرج العرب الشهر المقبل.

جاء في طلب الاتحاد المصري أنه يأتي متسقًا مع توجه الجهات المعنية لعودة الجماهير إلى المدرجات، كما تعد مباراة الجابون هي الأخيرة للمنتخب الوطني في سلسلة مبارياته بالمجموعة وتقام على أرضه.

ومن المفترض أن يواجه منتخب مصر نظيره الجابوني في إطار الجولة الخامسة من منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.