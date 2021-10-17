عبد المنعم سعيد: تصدع جماعة الإخوان ليس بالضرورة يؤدي لنهايتها

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قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة المصري اليوم، إن البيئة السياسية حول الإخوان المسلمين تغيرت بشكل كبير، بما لا يؤدي إلى نهايتها وإنما يؤدي إلى مواجهتها بموقف جديد عليها، وعليها أن تتعامل معه بطريقة أو بأخرى.

وأضاف الدكتور عبد المنعم سعيد، خلال لقائه مع الإعلاميان عمرو عبد الحميد ونشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن التغيرات التي جرت للإخوان منذ هزيمتهم في الدولة المصرية، والتي كانت كبيرة وقاسمة لهم، ثم توالت الأحداث في المنطقة من تونس للمغرب ومناطق أخرى، منوهًا بأن نجم الإخوان في العراق في الانتخابات الأخيرة خفت بشكل كبير.

وأوضح أن سقف ما سمي بالربيع العربي يزول بشكل كبير، حيث أن الإخوان ترعرعوا مع زخم الفوضى والعنف الذي تولد عن هذه الثورات، بالإضافة إلى ظهور حركات ريدكالية كبيرة، لافتًا إلى أن داعش هزمت، وهناك تخندق في الساحة الأفغانية، وكذلك الإخوان وطوائف أخرى.

وأشار إلى أن عمليات الإصلاح الجارية في المنطقة مثل مصر والسعودية والكويت والمغرب ساهمت في تقلص جماعة الإخوان، ولكن هذا ليس بالضرورة يؤدي إلى نهاية الإخوان، خاصة أن الجماعة واجهت مثل هذه الأشياء من قبل ولم تتأثر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هناك مراجعة في المجتمعات الغربية تجاه جماعة الإخوان.