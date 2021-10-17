صدمة في الاتحاد بسبب غياب «بواتينج» 3 أسابيع

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تأكد غياب المهاجم الغاني بنجامين بواتينج لاعب الاتحاد السكندري عن صفوف فريقه لمدة ثلاثة اسابيع للإصابة، بعد إجراء اللاعب لمنظارجراحي على الركبة، أمس السبت، عقب إصابته في الغضروف الداخلي الهلالي للركبة، في تدريبات الاتحاد السكندري خلال معسكر الفريق المغلق، استعدادا للدوري الممتاز.

وأعلن الدكتور عمرو الأشلم، رئيس الجهاز الطبي في الاتحاد السكندري، والدكتور محمد عنان طبيب الفريق، تعرُّض اللاعب لإصابة بالغضروف الهلالي الداخلي وأجرى منظار للركبة اليسرى.

يعتبر المهاجم الغانى بنجامين بواتنج، أحد أهم الصفقات التي أبرمها النادي لتدعيم الخط الأمامي، ويلعب في مركزي المهاجم الصريح والجناح الأيسر، وقدم مستوى مميز خلال المباريات الودية الأخيرة التي خاضها زعيم الثغر.