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شقة تسبب أزمة بين الإسماعيلي والصفقة الجديدة

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شقة تسبب أزمة بين الإسماعيلي والصفقة الجديدة شقة تسبب أزمة بين الإسماعيلي والصفقة الجديدة

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رفض الزامبى جوستن شونجا مهاجم الإسماعيلى الجديد فكرة الإقامة بفندق النادى مثل كل المحترفين حيث طالب إدارة القلعة الصفراء بسرعة توفير شقة سكنية له حيث ينوى اصطحاب زوجته للعيش معه في الإسماعيلية.

ووضع الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف برنامج بدنى لتجهيز جاستن شونجا مهاجم كيب تاون الجنوب افريقى الذي وقع للدراويش في فترة الانتقالات الصيفية لمدة ثلاثة مواسم حتى يكون جاهزاً لقيادة خط هجوم الاسماعيلى بالموسم الجديد.

وشارك شونجا في ودية المقاولون العرب وسجل هدفاً وصنع آخر.

المصرى اليوم

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