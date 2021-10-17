أخبار عاجلة

«شباب الشيوخ»: زيارات ميدانية للأندية.. وندعو وزير الشباب لمناقشة خطة الوزارة -
مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها غدًا -
«الحاكم بأمر الله».. أشهر مساجد القاهرة التاريخية يستعد لاستقبال السياحة -
طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لـ«المصرى اليوم»:1070 جمعية «إخوانية» تنتظر قرار القضاء -
محمد صلاح يسجل الـ«هاتريك» في مرمى مان يونايتد -
الطاقة الذرية: إيران منعتنا من معاينة منشأة ذرية تعرضت لـ«عمل تخريبي» -
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 24-10-2021 -
عسير : ضبط شخصين أتلفا جهازا بنكيا في محاولة للسرقة -
خادم الحرمين يرأس وفد المملكة في قمة G20 -
شرطة عسير تطيح بشخصين لإتلاف ومحاولة سرقة جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

ميقاتي يؤكد حرص اللبنانية على عدم التدخل بأي ملف يخص القضاء ودعوة البيطار لاجتماع قضائي

Print
ميقاتي يؤكد حرص الحكومة اللبنانية على عدم التدخل بأي ملف يخص القضاء ودعوة البيطار لاجتماع قضائي ميقاتي يؤكد حرص اللبنانية على عدم التدخل بأي ملف يخص القضاء ودعوة البيطار لاجتماع قضائي

جي بي سي نيوز :- أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم السبت، أن " حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء".

وبحث نجيب ميقاتي خلال اجتماع مع وزير العدل، القاضي هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات في مكتبه، ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة، وضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، وإحالة المتسببين بهذه الأحداث إلى القضاء المختص.

وأكد ميقاتي خلال الاجتماع أن "الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الأجهزة الأمنية بأشراف القضاء المختص"، مشددا على أن "الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وأنه يتعين على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات".

هذا وأفادت قناة "الجديد" بأنه تقرر خلال الاجتماع دعوة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، إلى اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى للبحث في التطورات الأخيرة.

وقتل 7 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت يوم الخميس الماضي، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

المصدر: "الجديد" + "لبنان 24" + RT

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
رئيس الحكومة المغربية يمثل الملك محمد السادس في منتدى وقمة بالسعودية

رئيس الحكومة المغربية يمثل الملك محمد السادس في منتدى وقمة بالسعودية

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء مخطط استيطاني في الضفة الغربية

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء مخطط استيطاني في الضفة الغربية

نائب بـ«الشيوخ» ينتقد عدم توافق الحكومة على مشروعات القوانين المعروضة على المجلس

نائب بـ«الشيوخ» ينتقد عدم توافق الحكومة على مشروعات القوانين المعروضة على المجلس

جدل بـ«الشيوخ» حول المادة 8 من قانون «الموارد الاحيائية».. والمجلس يرفض مقترح الحكومة

جدل بـ«الشيوخ» حول المادة 8 من قانون «الموارد الاحيائية».. والمجلس يرفض مقترح الحكومة