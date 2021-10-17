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للمرة السابعة على التوالي.. وبـ5 محاور عنوانها "حلول تقنية لوطن آمن".. "الداخلية " تفتتح جناحها في "جيتكس دبي"

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للمرة السابعة على التوالي.. وبـ5 محاور عنوانها

افتتح وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية لجناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جيتكس للتقنية، المهندس عبدالله الربيعة، اليوم منصة وزارة الداخلية المشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 في دبي خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2021م.

وقد أوضح وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية لجناح وزارة الداخلية، المهندس عبدالله الربيعة، خلال الافتتاح أن الوزارة تشارك للمرة السابعة على التوالي، وتتطلع إلى تقديم تجربة متميزة في معرض جيتكس 2021 عبر منصة موحدة، تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة.

ونقل الربيعة تحيات وشكر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، للمشاركين من منسوبي وزارة الداخلية والهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي، متمنيًا للجميع النجاح في إبراز الخدمات الإلكترونية المتقدمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواطني ومقيمي وزوَّار السعودية.

وتشارك وزارة الداخلية هذا العام بخمسة محاور رئيسية تحت عنوان "حلول تقنية لوطن آمن"، تشمل الممكّنات الرقمية، ودورها في الحوكمة لخدمة المتعاملين، وخدمات الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن، والتعامل مع الأحداث والأزمات وإجراءات العمل، ومستقبل الخدمات والعمل الأمني، ودور التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وجعل المدن أكثر أمانًا، والاستخدام الأمثل للتقنية من خلال «أبشر داخلية» لتمكين جميع منسوبي الوزارة وكوادرها البشرية من إدارة موارد الوزارة المالية والبشرية، وتنفيذ الإجراءات الداخلية والخدمات المساندة لمنسوبيها ولمجتمع الوزارة بشكل رقمي، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على البيئة ومبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.

وتهدف المحاور الخمسة إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية السعودية 2030م؛ إذ سيحظى الزوار بالتعرف على النسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية، التي أسهمت في تطوير الإجراءات، وتقديم أفضل الخدمات.

الجدير بالذكر أن مشاركة وزارة الداخلية بجناحها، بجوار جناح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووزارة الحج والعمرة، تأتي في ضوء تعزيز حضور الجهات الحكومية في الأعوام المقبلة بشكل متجاور، وبتنسيق مشترك، يساعد على إظهارها جميعًا كمنظومة رقمية مترابطة، وفي مكان متقارب في المعرض؛ ليعكس للزوار مستوى النضج الرقمي والتناغم بين جميع الجهات الحكومية في السعودية.

للمرة السابعة على التوالي.. وبـ5 محاور عنوانها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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