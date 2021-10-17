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الصين تندد بإبحار مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية عبر مضيق تايوان

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الصين تندد بإبحار مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية عبر مضيق تايوان الصين تندد بإبحار مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية عبر مضيق تايوان

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ندد الجيش الصيني، اليوم، بالولايات المتحدة وكندا بسبب إبحار سفينة حربية أمريكية وفرقاطة كندية عبر مضيق تايوان نهاية الأسبوع الماضي، قائلا إنهما تهددان السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال جيش التحرير الشعبي الصيني، إن «قواته راقبت السفينتين وكانت على أهبة الاستعداد خلال إبحارهما في المضيق».

وأضاف: «الولايات المتحدة وكندا تواطأتا للاستفزاز وإثارة مشاكل... مما يعرض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر بشكل جدي».

وتابع: «تايوان جزء من الأرض الصينية. قواتنا عادة ما تقف على مستوى عال من الاستعداد ومواجهة جميع التهديدات والاستفزازات بحزم».

من جهته، قال الجيش الأمريكي إن المدمرة «ديوي»، المزودة بصواريخ موجهة من طراز «أرلي بيرك»، أبحرت عبر الممر المائي الضيق الذي يفصل تايوان عن الصين ومعها الفرقاطة الكندية «وينيبيج» يومي الخميس والجمعة.

المصرى اليوم

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