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تحريز 2800 لتر زيت بمصنع يستخدم علامات تجارية وهمية في الإسكندرية

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تحريز 2800 لتر زيت بمصنع يستخدم علامات تجارية وهمية في الإسكندرية تحريز 2800 لتر زيت بمصنع يستخدم علامات تجارية وهمية في الإسكندرية

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شنت إدارة تموين برج العرب في الإسكندرية، برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، حملات تموينية بنطاق الادارة، الأحد، أسفرت عن ضبط زيوت طعام داخل مصنع يستخدم علامات تجارية وهمية.

جاءت الحملات بناء على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على مصانع التعبئة لحماية المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر والغش التجارى والتدليس.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع تعبئة زيوت طعام ببرج العرب يقوم باستخدام علامة تجارية وهمية وتم ضبط والتحفظ على، 100 جركن زيت طعام المدينة سعة 20 لتر بإجمالي وزن 2000 لتر، و70 كرتونة بداخل كل واحدة 12 زجاجة زيت طعام بإجمالي وزن 840 لترا.

تحريز 2800 لتر زيت داخل مصنع تعبئة زيوت طعام يستخدم علامات تجارية وهمية في الإسكندرية (صور)
تحريز 2800 لتر زيت داخل مصنع تعبئة زيوت طعام يستخدم علامات تجارية وهمية في الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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