المصري يطالب بحضور الجماهير ويرصد مكافآت خاصة قبل مباراة بطل أوغندا

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طالب مسؤولو نادى المصرى البورسعيدى الجهات الأمنية بحضور جماهير الفريق مباراة العودة أمام نادى سلطات الموارد، بطل أوغندا، وذلك في اللقاء المقرر له، السبت المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويرغب مجلس إدارة نادى المصرى في حضور الجماهير من أجل مساندة الفريق البورسعيدى في المباراة المهمة والمرتقبة أمام بطل أوغندا من أجل العبور إلى الدور التالى في الكونفيدرالية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن إدارة المصرى وعدت اللاعبين برصد مكافآت خاصة من أجل الفوز في هذا اللقاء، حيث عقد محمد الخولى، نائب رئيس المجلس، رئيس البعثة في أوغندا، جلسة مع اللاعبين عقب انتهاء مباراة الذهاب ووعدهم بمكافآت فورية حال الفوز.