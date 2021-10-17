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تم تطبيقه لمدة 6 أشهر.. : قرار ترشيد الإنفاق العام ليس بجديد

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تم تطبيقه لمدة 6 أشهر.. الحكومة: قرار ترشيد الإنفاق العام ليس بجديد تم تطبيقه لمدة 6 أشهر.. : قرار ترشيد الإنفاق العام ليس بجديد

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علق نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قرار المجلس بترشيد الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة، قائلا: «قرار ترشيد الإنفاق ليس بجديد، حيث قامت بتطبيقه منذ عام تقريبا»، متابعا: «القرار تم تطبيقه من قبل خلال عام 2020 ولمدة 6 أشهر» .

وأضاف «سعد»، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»: "اليوم قررت الحكومة تطبيق القرار مرة أخرى، ولمدة 6 أشهر، وذلك بسبب أزمة جائحة كورونا، وتأثيرها على الاقتصاديات العالمية«.

وفيما يخص قرار مجلس الوزراء بحظر التعيينات والترقيات لمدة 6 أشهر، أوضح أن ذلك القرار لن يتضرر منه أحد، متابعا: «كل موظف استحق الترقية تمت ترقيته بالفعل قبل صدور القرار، وذلك وفقا للقرار الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة».

المصرى اليوم

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