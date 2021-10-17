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«قومى المرأة» ينظم لقاءً مع الراغبات فى الانضمام لمشروع الادخار والإقراض الرقمي

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«قومى المرأة» ينظم لقاءً مع الراغبات فى الانضمام لمشروع الادخار والإقراض الرقمي «قومى المرأة» ينظم لقاءً مع الراغبات فى الانضمام لمشروع الادخار والإقراض الرقمي

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في إطار مشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي والشمول المالى الذي أطلقه المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع البنك المركزي، نظم المجلس، الأحد، عددًا من اللقاءات استهدفت القيادات بقرى ومراكز محافظات المنيا، سوهاج، أسيوط، الفيوم، البحيرة، الشرقية وقنا، تلتها لقاءات جماهيرية ولقاءات أخرى بالسيدات الراغبات في الإنضمام للمجموعات بالقري المستهدفة من المشروع.

وأوضحت انجى اليماني المدير الوطني لمشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي والشمول المالى بالمجلس أن هذه اللقاءات قام بها مشرفى محافظات المشروع تحت إشراف مقررات فروع المجلس بتلك المحافظات، وتضمنت التعريف بفكرة واهداف المشروع، مؤكدة أهمية لقاءات القيادات باعتبارهم من الشخصيات المؤثرة بتلك القرى والمراكز مما يساهم في تعريفهم بفكرة المشروع وأهدافه وكسب دعمهم لتنظيم لقاءات جماهيرية لنشر ذلك بجميع القرى والمراكز بمحافظات المشروع، وبالتالى التعرف على السيدات الراغبات في الانضمام لمجموعات الادخار والاقراض الرقمي بالمشروع وتدريبهن تمهيداً لبدء العمل الفعلي وتكوين المجموعات الادخارية بالقري.

ومن المقرر تنظيم لقاءات مماثلة بمحافظات أخرى خلال الفترة القادمة.

المصرى اليوم

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