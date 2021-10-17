طالب بـ«علوم الأزهر» بأسيوط يحصل على المركز الرابع في المشروع الوطني للقراءة

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نجح الطالب أحمد عبدالحكيم فاضل، ابن معهد الشيخ محمد الطاهر الحامدي بمنطقة الأقصر الأزهرية والطالب بكلية العلوم- جامعة الأزهر بأسيوط من حصد المركز الرابع على مستوى جمهورية مصر العربية وذلك في المشروع الوطني للقراءة والأول على مستوى الأزهر الشريف.

وشارك فاضل من قبل ممثلاً عن الأزهر الشريف بمشروع تحدي القراءة العربي بدبي وحصل على المركز الثامن على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر أن المشروع الوطنـي للقـراءة مشروع ثقافـي تنافسـي يهــدف إلــى توجيــه أطفــال مصــر وشــبابها لمواصـلة القـراءة الوظيفيـة الإبداعيــة الناقــدة التـــي تمكنهــم، من تحصيل المعرفـة وتطبيقـها وإنـتاج الجديد منهـا، وصـولاً لمجتـمع يتــعلم ويفـكر ويـبتكر، وهـو مـا يتسق مع رؤيـة مصر 2030، ويتوافـق مع أجندة وزارات الـتربيـــة والتـعليــم والتـعليــم العـالــي والثـقافـــة ورؤيــة الأزهــر الشــريف وسالتــه ويمنح الفائز الأول على جائزة مالية قدرها مليون جنيه مصري .