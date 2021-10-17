أخبار عاجلة

«شباب الشيوخ»: زيارات ميدانية للأندية.. وندعو وزير الشباب لمناقشة خطة الوزارة -
مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها غدًا -
«الحاكم بأمر الله».. أشهر مساجد القاهرة التاريخية يستعد لاستقبال السياحة -
طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لـ«المصرى اليوم»:1070 جمعية «إخوانية» تنتظر قرار القضاء -
محمد صلاح يسجل الـ«هاتريك» في مرمى مان يونايتد -
الطاقة الذرية: إيران منعتنا من معاينة منشأة ذرية تعرضت لـ«عمل تخريبي» -
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 24-10-2021 -
عسير : ضبط شخصين أتلفا جهازا بنكيا في محاولة للسرقة -
خادم الحرمين يرأس وفد المملكة في قمة G20 -
شرطة عسير تطيح بشخصين لإتلاف ومحاولة سرقة جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طالب بـ«علوم الأزهر» بأسيوط يحصل على المركز الرابع في المشروع الوطني للقراءة

Print
طالب بـ«علوم الأزهر» بأسيوط يحصل على المركز الرابع في المشروع الوطني للقراءة طالب بـ«علوم الأزهر» بأسيوط يحصل على المركز الرابع في المشروع الوطني للقراءة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح الطالب أحمد عبدالحكيم فاضل، ابن معهد الشيخ محمد الطاهر الحامدي بمنطقة الأقصر الأزهرية والطالب بكلية العلوم- جامعة الأزهر بأسيوط من حصد المركز الرابع على مستوى جمهورية العربية وذلك في المشروع الوطني للقراءة والأول على مستوى الأزهر الشريف.

وشارك فاضل من قبل ممثلاً عن الأزهر الشريف بمشروع تحدي القراءة العربي بدبي وحصل على المركز الثامن على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر أن المشروع الوطنـي للقـراءة مشروع ثقافـي تنافسـي يهــدف إلــى توجيــه أطفــال مصــر وشــبابها لمواصـلة القـراءة الوظيفيـة الإبداعيــة الناقــدة التـــي تمكنهــم، من تحصيل المعرفـة وتطبيقـها وإنـتاج الجديد منهـا، وصـولاً لمجتـمع يتــعلم ويفـكر ويـبتكر، وهـو مـا يتسق مع رؤيـة مصر 2030، ويتوافـق مع أجندة وزارات الـتربيـــة والتـعليــم والتـعليــم العـالــي والثـقافـــة ورؤيــة الأزهــر الشــريف وسالتــه ويمنح الفائز الأول على جائزة مالية قدرها مليون جنيه مصري .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها غدًا

مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها غدًا

طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لـ«المصرى اليوم»:1070 جمعية «إخوانية» تنتظر قرار القضاء

طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لـ«المصرى اليوم»:1070 جمعية «إخوانية» تنتظر قرار القضاء

مصرع 9 مواطنين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم على طريق السويس

مصرع 9 مواطنين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم على طريق السويس

مصرع طفلة وإصابة 5 أخرين في حادثي سير منفصلين ببني سويف

مصرع طفلة وإصابة 5 أخرين في حادثي سير منفصلين ببني سويف