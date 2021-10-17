أبرزهم كييزا.. 5 لاعبين يمكنهم تعويض محمد صلاح في ليفربول

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بلا شك أصبح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أحد أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي. ودخل المصري الموسم بأعلى مستوياته، حيث سجل تسعة أهداف وصنع ثلاثة تمريرات حاسمة في 9 مباريات عبر مختلف المسابقات. لقد قاد الريدز في مهمتهم للحصول على الألقاب مرة أخرى.

ومع ذلك، لن تكون فكرة سيئة أن يبدأ ليفربول في الاستعداد للتحضير للمرحلة ما بعد صلاح. الذي يبلغ من العمر 29 عامًا، ولم يتبق في عقده سوى أقل من عامين.

إلى جانب ذلك، بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي مع الريدز، قد يميل النجم الدولي لمصري لخوض تحدٍ جديد في مكان آخر.

دعونا نلقي نظرة على أبرز 5 لاعبين يُمكنهم تعويض محمد صلاح في حال رحيله عن ليفربول:

5- كيليان مبابي

لا يخفى على أحد أن كيليان مبابي يحاول إجبار الفريق على الابتعاد عن باريس سان جيرمان. المهاجم مصمم على إنهاء علاقته بالعملاق الباريسي قريبًا. هذا يعني أن ليفربول يمكن أن يتوهم فرصة لتأمين خدماته، على الرغم من أن ريال مدريد يتصدر حاليًا السباق.

الفرنسي سيكون بديلاً لائقًا لمحمد صلاح. سرعته ومهاراته القوية في المراوغة وعينه على المرمى يمكن أن تجعله يمثل تهديدًا كبيرًا للمدافعين المُنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز. سيكون أيضًا لائقًا بشكل جيد لطريقة لعب المدرب الألماني يورجن كلوب في آنفيلد.

كان مبابي أحد أقوى اللاعبين في أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية. سجل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا 136 هدفًا و66 تمريرة حاسمة لفريق باريس سان جيرمان في 182 مباراة منذ انتقاله إلى ملعب حديقة الأمراء في صيف عام 2017. وقد استمتع أيضًا بفترات طويلة مع المنتخب الفرنسي، حيث سجل 19 مرة في 51 مباراة.

دعونا نلقي نظرة على أبرز 5 لاعبين يُمكنهم تعويض محمد صلاح في حال رحيله عن ليفربول:

4- دومينيكو بيراردي

أحد أفضل لاعبي الجناح الأيمن في الدوري الإيطالي حاليًا، لا شك أن دومينيكو بيراردي لديه ما يلزم للتألق في هجوم ليفربول. يزدهر الإيطالي في تسجيل الأهداف وصنعها، مما يجعله خيارًا لائقًا كبديل لمحمد صلاح.

وسجل بيراردي 17 هدفا وثماني تمريرات حاسمة لتورينو في 30 مباراة بالدوري الإيطالي الموسم الماضي. لقد بدأ بالفعل بداية واعدة في هذه الفترة. عاد بيراردي 3 أهداف وصنع واحد في 5 مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

3- رافينها

كان المهاجم كشفًا كبيرًا منذ ظهوره لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. لقد كان اللاعب الأبرز مع ليدز يونايتد حتى الآن، بتسجيله ثلاثة أهداف خلال 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ارتبط رافينها بالانتقال إلى آنفيلد خلال فترة الانتقالات الصيفية. لم يستطع فابينيو لاعب خط وسط ليفربول إخفاء إعجابه بالبرتغالي حيث علق على التكهنات التي تربط المهاجم بالريدز.

ونقل عن فابينيو قوله «رافينها منذ وصوله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كان يقدم أداءً جيدًا ويبرز في ليدز».

أضاف: «حتى في سوق الانتقالات الصيفية كان هناك بعض الحديث عن أنه يمكن أن يذهب إلى ليفربول، حتى أنني توقعت حدوث ذلك، لكنه بقي في ليدز. اليوم، هو أفضل لاعب في ليدز. عندما يلعب فريق ضدهم إنهم يعرفون أن رافينها هو اللاعب الذي يمكن أن يسبب أكبر قدر من الخطر».

2- عثمان ديمبيلي

مهاجم برشلونة عثمان ديمبيلي لاعب آخر قد يحل محل محمد صلاح في ليفربول. في الواقع، ربطت التقارير بين الريدز واللاعب الفرنسي خلال الأشهر القليلة الماضية.

يعتبر الفرنسي من أكثر المهاجمين موهبة في أوروبا في الوقت الحالي. بفضل سرعته الهائلة ومهاراته في المراوغة وإبداعه وغرائزه في تسجيل الأهداف، لا شك في أنه يمتلك ما يلزم للتألق في ليفربول. حقيقة أنه يمكن أن يلعب على أي من الجناحين وكذلك خلف قلب المهاجم ستمنح كلوب المزيد من الخيارات.

سجل ديمبيلي 30 هدفًا و21 تمريرة حاسمة في 118 مباراة مع برشلونة منذ انضمامه إليه في صيف عام 2017. وفقًا لـ «ترانسفير ماركت»، تبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو.

1- فيديريكو كييزا

كان فيديريكو كييزا ضوءًا ساطعًا في هجوم يوفنتوس الموسم الماضي، حيث سجل 15 هدفًا و11 تمريرة حاسمة عبر المسابقات. بفضل تألقه الرائع مع يوفنتوس خلال الموسم، أصبح الإيطالي هدفًا رئيسيًا للعديد من الأندية الكبرى في جميع أنحاء أوروبا.

ليس هناك شك في أن كييزا سيكون بديلاً لائقًا لمحمد صلاح في الجناح الأيمن لهجوم ليفربول. يشتهر مهاجم يوفنتوس بقدرته على التسجيل والتمرير. إنه أيضًا عامل مجتهد، قادر على اللعب عبر خط الوسط والهجوم. يمكن أن يساعده ذلك في الازدهار في ليفربول.