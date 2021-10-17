حمص: حققنا مكاسب عديدة من معسكر الإسكندرية .. ولا نخشى مواجهة الأهلي

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أكد محمد حمص، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن الفريق استفاد من معسكر الإسكندرية.

وقال محمد حمص، في تصريحات صحفية: «حققنا العديد من المكاسب خلال معسكر الإسكندرية، على رأسها رفع الحالة البدنية للاعبين مع تحقيق الانسجام بين الصفقات الجديدة ولاعبي الفريق».

وأضاف: «خضنا أكثر من مباراة ودية والأداء أراه مطمئنا والصفقات الجديدة ستكون إضافة للفريق بدون شك»، مضيفًا: «الحالة البدنية للاعبين في تحسن كبير فقد وصلت من ٧٠ إلى ٨٠ ٪ من المستوى المطلوب».

وعن البداية بمباراة الأهلي في الدورى الممتاز بنسخته الجديدة قال: «لا يقلقنا. الإسماعيلي ناد كبير ومن المفترض أن يلعب كل مبارياته لحصد النقاط».