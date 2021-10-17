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حمص: حققنا مكاسب عديدة من معسكر الإسكندرية .. ولا نخشى مواجهة الأهلي

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حمص: حققنا مكاسب عديدة من معسكر الإسكندرية .. ولا نخشى مواجهة الأهلي حمص: حققنا مكاسب عديدة من معسكر الإسكندرية .. ولا نخشى مواجهة الأهلي

أكد محمد حمص، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن الفريق استفاد من معسكر الإسكندرية.

وقال محمد حمص، في تصريحات صحفية: «حققنا العديد من المكاسب خلال معسكر الإسكندرية، على رأسها رفع الحالة البدنية للاعبين مع تحقيق الانسجام بين الصفقات الجديدة ولاعبي الفريق».

وأضاف: «خضنا أكثر من مباراة ودية والأداء أراه مطمئنا والصفقات الجديدة ستكون إضافة للفريق بدون شك»، مضيفًا: «الحالة البدنية للاعبين في تحسن كبير فقد وصلت من ٧٠ إلى ٨٠ ٪ من المستوى المطلوب».

وعن البداية بمباراة الأهلي في الدورى الممتاز بنسخته الجديدة قال: «لا يقلقنا. الإسماعيلي ناد كبير ومن المفترض أن يلعب كل مبارياته لحصد النقاط».

المصرى اليوم

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