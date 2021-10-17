أخبار عاجلة

«شباب الشيوخ»: زيارات ميدانية للأندية.. وندعو وزير الشباب لمناقشة خطة الوزارة -
مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها غدًا -
«الحاكم بأمر الله».. أشهر مساجد القاهرة التاريخية يستعد لاستقبال السياحة -
طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لـ«المصرى اليوم»:1070 جمعية «إخوانية» تنتظر قرار القضاء -
محمد صلاح يسجل الـ«هاتريك» في مرمى مان يونايتد -
الطاقة الذرية: إيران منعتنا من معاينة منشأة ذرية تعرضت لـ«عمل تخريبي» -
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 24-10-2021 -
عسير : ضبط شخصين أتلفا جهازا بنكيا في محاولة للسرقة -
خادم الحرمين يرأس وفد المملكة في قمة G20 -
شرطة عسير تطيح بشخصين لإتلاف ومحاولة سرقة جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

مئات السودانيين يعتصمون للمطالبة بسلطة عسكرية

Print
مئات السودانيين يعتصمون للمطالبة بسلطة عسكرية مئات السودانيين يعتصمون للمطالبة بسلطة عسكرية
ما زال مئات السودانيين معتصمين الأحد لليوم الثاني في الخرطوم، للمطالبة بتولى العسكريين السلطة وحدهم في البلاد، ما يزيد تعقيد الأزمة السياسية التي وصفها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بـأنها «الأسوأ والأخطر» منذ سقوط عمر البشير.

حكومة عسكرية

قال علي عسكوري المتحدث باسم المحتجين والمنشقين، عن تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، لفرانس برس«الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل ، ونقصد بذلك إقالة الوزراء دون رئيس الوزراء». وأضاف «طلبنا من مجلس السيادة بخطاب رسمي وقف التعامل معهم». وقد توافد المتظاهرون السبت تجاه القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية، هاتفين «جيش واحد شعب واحد» ومطالبين بـ«حكومة عسكرية» لإخراج السودان، من أزمته السياسية والاقتصادية. خرج المتظاهرون تلبية لنداء فصيل منشق عن تجمع الحرية والتغيير، يحاول مع العسكريين أن يقود السودان الى أول انتخابات حرة بعد ثلاثين عاما من الدكتاتورية.

قال جعفر حسن المتحدث باسم الحرية والتغيير «المجموعة التي تدعو لنقل السلطة بالكامل الى المدنيين» لفرانس برس إن «ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديمقراطي، وهي محاولة لصناعة اعتصام ويشارك في ذلك أنصار النظام السابق». يثير الإعلان عن مواصلة الاعتصام مخاوف من حصول توتر، إذ دعا تجمع الحرية والتغيير إلى «تظاهرة مليونية» في الخرطوم الخميس، للمطالبة بتولي المدنيين السلطة كاملة.

يطالب المعتصمون بحل حكومة حمدوك. وقال عبد المنعم حسين إبراهيم «61 عاما» وهو يقف أمام إحدى خيام الاعتصام «مطلبنا الوحيد حل هذه الحكومة». وأكد يوسف بريمه حسن «62 عاما» أن مطلب المعتصمين هو «أن تذهب هذه الحكومة التي لم تستطع تلبية مطالب الشعب في الحياة أو الصحة».

إجراءات تقشفية

يعاني السودان، من تضخم بلغ أكثر من 400%. واتخذت الحكومة إجراءات تقشفية في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي، وضعته بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في المقابل يسعى أنصار تولي المدنيين السلطة إلى إظهار ثقلهم في الشارع السوداني، وقال حسن إن الهدف من «هذه التظاهرة المليونية هو أن يرى العالم موقف الشعب السوداني».

وتأتي هذه التطورات بعد قرابة شهر من الإعلان عن إحباط محاولة انقلابية في السودان، وفيما يستمر إغلاق ميناء بورتسودان الرئيسي الواقع على البحر الأحمر. وأقر حمدوك مساء الجمعة في خطاب إلى الأمة بوجود «انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين» مؤكدا أن «الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة». واعتبر أن السودان يمر «بأسوأ وأخطر أزمة» تواجهه منذ إسقاط البشير، مشددا على أنها «تهدد بلادنا كلها وتنذر بشرر مستطير». ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين، بإدارة البلاد إلى حين تنظيم انتخابات عامة في العام 2023. ويؤكد خصوم المتظاهرين أن تحركهم نظم بإيعاز من أعضاء في قيادة الجيش، وقوات الأمن وأن أنصار النظام السابق كانوا بين المتظاهرين.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
رئيس الحكومة المغربية يمثل الملك محمد السادس في منتدى وقمة بالسعودية

رئيس الحكومة المغربية يمثل الملك محمد السادس في منتدى وقمة بالسعودية

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء مخطط استيطاني في الضفة الغربية

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء مخطط استيطاني في الضفة الغربية

نائب بـ«الشيوخ» ينتقد عدم توافق الحكومة على مشروعات القوانين المعروضة على المجلس

نائب بـ«الشيوخ» ينتقد عدم توافق الحكومة على مشروعات القوانين المعروضة على المجلس

جدل بـ«الشيوخ» حول المادة 8 من قانون «الموارد الاحيائية».. والمجلس يرفض مقترح الحكومة

جدل بـ«الشيوخ» حول المادة 8 من قانون «الموارد الاحيائية».. والمجلس يرفض مقترح الحكومة