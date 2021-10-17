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تحييد 5 مسلحين أكراد في شمالي سورية

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تحييد 5 مسلحين أكراد في شمالي سورية تحييد 5 مسلحين أكراد في شمالي سورية
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 5 مسلحين أكراد، حاولوا شن هجوم على منطقة خاضعة لسيطرة مسلحين مدعومين من تركيا بشمالي سورية. قد قال مصدر سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن القوات التركية والفصائل الموالية لها استعدت للقيام بعمل عسكري ضد قوات سورية الديمقراطية (قسد) والوحدات الكردية في مناطق شمال سورية خلال الأسبوع الجاري. وأوضح أن العمل العسكري سيستهدف «وحدات حماية الشعب الكردي، وقوات «قسد» في مناطق: تل رفعت ومنبج وعين العرب في ريف حلب، وعين عيسى في ريف الرقة الشمالي، وتل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي». قد أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أخيرا أن بلاده ستفعل كل ما يلزم من أجل تطهير مناطق في شمال سورية من المسلحين الأكراد.

الوطن السعودية

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