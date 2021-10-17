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بيل كلينتون يغادر المستشفى بعد التهاب في الدم

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بيل كلينتون يغادر المستشفى بعد التهاب في الدم بيل كلينتون يغادر المستشفى بعد التهاب في الدم
غادر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون اليوم المستشفى الذي كان يعالج فيه في كاليفورنيا بعد قضائه خمسة لأيام نتيجة إصابته بالتهاب. وحيا كلينتون وهو يمسك بيد زوجته المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري طاقم المستشفى خلال مغادرته، ثم صافحهم أمام عدسات الكاميرات.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسمه نقلا عن طبيبه ألبيش أمين في مستشفى "يو سي إيرفن مديكال سنتر" إن كلينتون البالغ 75 عاما "غادر المستشفى اليوم".

وأضاف أمين الذي أشرف على فريق الأطباء الذي عالج كلينتون "الحمى التي أصيب بها ومعدل كريات الدم البيضاء عادا إلى طبيعتهما، وهو سيكمل أخذ المضادات الحيوية في منزله في نيويورك".

وأدخل كلينتون الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة بين عامي 1993 و2001 مساء الثلاثاء إلى المركز الطبي في جامعة كاليفورنيا بجنوب لوس أنجلوس بسبب إصابته بالتهاب في الدم غير متعلق بكورونا، وفق المتحدث باسمه أنجيل يورينا.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن أحد مساعدي الرئيس الأسبق، أن كلينتون أصيب بعدوى في المسالك البولية تطورت إلى تعفن في الدم.


الوطن السعودية

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