توتنهام يهزم نيوكاسل في مباراة مثيرة

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استطاع فريق توتنهام تحقيق فوزًا مثيرًا على منافسه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم اصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من رأسية رائعة لويسلون، وتعادل ندومبيلي في الدقيقة 17، وأضاف زميله هدف التقدم عند الدقيقة 22 عن طريق اللاعب هاري كين، ووسع سون هيونج مين التقدم في الدقيقة 54+2، وجاء هدف نيوكاسل الثاني عند الدقيقة 89 بأقدام اللاعب إريك دير بالخطأ مرماه.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد توتنهام إلى 15 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير.

وكانت المباراة قد توقفت في الدقيقة 41 من الشوط الأول بعد ان سقط احد المشجعين في مدرجات ملعب سان جيمس بارك بشكل مفجع نتيجة أزمة صحية.

وكان فريق توتنهام على وشك تنفيذ ركلة ركنية، قبل ان يتنبه الظهير الأيسر سيرخيو ريجيلون لمشكلة في المدرج الشرقي لملعب نيوكاسل، ويتوجه لحكم المباراة ويشير له بذلك.

وركض اللاعبون سريعًا تجاه المنطقة الفنية لإستدعاء الطاقم الطبي وهو ما تم بالفعل، ليتدخل الطاقم الطبي لعلاج المشجع، ويقرر حكم المباراة ايقاف اللعب بشكل مؤقت، مع تقدم توتنهام على نيوكاسل بنتيجة 2-1 وعادت بعد نحو 15 دقيقة.