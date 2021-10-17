"ارتدت فستانًا قصيرًا مكشوف الصدر".. سارة عبدالرحمن بإطلالة جريئة في رابع أيام مهرجان الجونة

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أطلت الفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، الأحد، على «الريد كاربت» في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الـ5، بإطلالة جريئة مثيرة، مرتدية فستان قصير باللون الأحمر، مكشوف الصدر، ومن الناحية الجمالية وضعت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها على طريقة ذيل الحصان.

ويشهد فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 حضور كوكبة من الشخصيات العامة والنجوم والفنانين، في مقدمتهم القائمون على المهرجان نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري، ومن نجوم الفن: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، إلهام شاهين.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.