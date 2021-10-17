إزالة ١٥ حالة تعد على أملاك الرى بالوقف ضمن المرحلة الثانية من الموجة ١٨

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بالتنسيق مع مديرية الرى والأجهزة الأمنية، شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على املاك الرى ، وذلك ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة ١٨.

وأضاف محافظ قنا بأن الحملة نجحت فى إزالة ١٥ حالة تعدى بالمبانى على أملاك الرى بإجمالى مساحة ١٠٠٥ م، مشددا على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، والحفاظ على ما تم إسترداده من أراضى الدولة .

ازالات بقنا

ازالات بقنا

وأكد الداودى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام ،وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة ،وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى ، مطالبا الأجهزة التنفيذية بضرورة الرصد الفورى لأى حالات تعدى جديدة مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين .