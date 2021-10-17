رئيس جامعة حلوان يجري جولة تفقدية لمتابعة انتظام الدراسة بكلية التجارة

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قام الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بجولة تفقدية في كلية التجارة بالجامعة ومدرجاتها، وذلك في إطار سلسلة من الجولات التفقدية التي يجريها مع بداية العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢، حيث شملت الجولة لقاء الدكتورة أماني فاخر القائم بعمل عميد كلية التجارة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وحث رئيس الجامعة خلال جولته بالكلية الطلاب على أهمية تحصيل العلم والمعرفة والاستفادة القصوى من كافة الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم سواء التعليمية أو الترفيهية، ودعاهم إلى المشاركة في كافة الأنشطة التي تنظمها الجامعة سواء ثقافية أو رياضية أو تعليمية أو ترفيهية، وعدم الاكتفاء بالدراسة وحدها، مشيرًا إلى أنه تم وضع آليات للعمل بجدية من أول يوم دراسى والعمل على تفعيل خطة الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب.

كما دعا الجميع إلى الانتظام في العملية التعليمية بصورة كاملة، مؤكدا على ضرورة أن يقوم كل بدوره المنوط به في الحفاظ على سلامته واتباع نظم الوقاية وتوعية الآخرين من الطلاب والمحيطين بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المشددة داخل الكلية وأثناء عقد المحاضرات وفي خلال التواجد داخل الحرم الجامعي.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة أن جامعة حلوان أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الجديد في كل ما يتعلق باستقبال الطلاب في عامهم الجامعى الجديد، مضيفا أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة لجميع المنشآت وإعلان جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب وجميع منسوبيها لضمان عام جامعى مستقر وآمن.