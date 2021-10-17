أخبار عاجلة

عسير : ضبط شخصين أتلفا جهازا بنكيا في محاولة للسرقة -
خادم الحرمين يرأس وفد المملكة في قمة G20 -
شرطة عسير تطيح بشخصين لإتلاف ومحاولة سرقة جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك -
"تساوي" و"دليل العقارية" تتفقان على تطوير البنية التحتية لمخطط بـ"عزيزية الخبر" -
مروان حمدي على رأس قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري -
كلاسيكو الأرض.. هدف نمساوي تاريخي وسلسلة نادرة تتحق للمرة الأولى منذ 56 عامًا -
علماء: أمريكا تقتربَ من 80 ألف حالة وفاة بسبب كورونا -
أحمد مجدي يشارك في إنتاج فيلم «حبر أحمر» -
أحلام تعلن وفاة عمتها هيا الشامسي: اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها -
بثنائية .. ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

متحدث «الوزراء»: ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة لقاح كورونا في ديسمبر

Print
متحدث «الوزراء»: ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة لقاح كورونا في ديسمبر متحدث «الوزراء»: ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة لقاح كورونا في ديسمبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا انتهى منذ أقل من ساعة، لافتًا إلى أن الاجتماع أسفر عن مجموعة من القرارات أبرزها إعادة فتح دورات المياه الملحقة بالمساجد.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن دورات المياه الملحقة بالمساجد مغلقة منذ ما يزيد على عام ونصف، موضحًا أن اللجنة اتخذت قرارًا بإعادة فتحها وفقا للضوابط الاحترازية التي تضعها وزارة الأوقاف بالتوافق مع وزارة الصحة.

وأشار إلى أن اللجنة اتفقت على عدم السماح لدخول الموظف إلى جهة عمله دون تلقي لقاح كورونا اعتبارا من 15 نوفمبر، لافتًا إلى أن الموظف إما أن يحصل على لقاح كورونا أو يقدم شهادة PCR مرتين في الأسبوع تثبت خلوه من .

ولفت متحدث الوزراء إلى ربط تقديم الخدمات الحكومية بشهادة اللقاح الخاصة بالمواطنين بداية من 1 ديسمبر، مؤكدًا أن المواطن لن يحصل على الخدمة ما لم يكن متلقيا للجرعة الأولى من لقاح كورونا بداية من هذا التاريخ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إيطاليا تسجل 24 وفاة و3725 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 24 وفاة و3725 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين 10 وفيات و270 إصابة بفيروس كورونا

فلسطين 10 وفيات و270 إصابة بفيروس كورونا

7 وفيات و139 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

7 وفيات و139 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

265 حالة وفاة بفيروس كورونا بشمال سيناء منذ بداية الجائحة

265 حالة وفاة بفيروس كورونا بشمال سيناء منذ بداية الجائحة