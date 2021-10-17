متحدث «الوزراء»: ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة لقاح كورونا في ديسمبر

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قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا انتهى منذ أقل من ساعة، لافتًا إلى أن الاجتماع أسفر عن مجموعة من القرارات أبرزها إعادة فتح دورات المياه الملحقة بالمساجد.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن دورات المياه الملحقة بالمساجد مغلقة منذ ما يزيد على عام ونصف، موضحًا أن اللجنة اتخذت قرارًا بإعادة فتحها وفقا للضوابط الاحترازية التي تضعها وزارة الأوقاف بالتوافق مع وزارة الصحة.

وأشار إلى أن اللجنة اتفقت على عدم السماح لدخول الموظف إلى جهة عمله دون تلقي لقاح كورونا اعتبارا من 15 نوفمبر، لافتًا إلى أن الموظف إما أن يحصل على لقاح كورونا أو يقدم شهادة PCR مرتين في الأسبوع تثبت خلوه من فيروس كورونا.

ولفت متحدث الوزراء إلى ربط تقديم الخدمات الحكومية بشهادة اللقاح الخاصة بالمواطنين بداية من 1 ديسمبر، مؤكدًا أن المواطن لن يحصل على الخدمة ما لم يكن متلقيا للجرعة الأولى من لقاح كورونا بداية من هذا التاريخ.