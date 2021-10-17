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وقعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح، مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصر الخير، لتنفيذ بروتوكول تعاون لدعم مشروعات تطبيقية في مجال البحث العلمى وبناء القدرات ونشر ثقافة البحث العلمي والابتكار وتسويق المخرجات التكنولوجية.

ويوقع على مذكرة التفاهم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومحمد عبدالرحمن، نائب عضو مجلس الأمناء المنتدب لمؤسسة مصر الخير، ونجوى عبدالخالق، رئيس قطاع البحث العلمى والابتكار بمؤسسة مصر الخير.

وفي تصريح للدكتور محمود صقر في هذا الصدد، أكد أن الأكاديمية حريصة على تكامل وتنسيق الجهود مع المؤسسات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة وتوفير عناصر النمو والاستقرار لتلك المشروعات في سوق العمل وأن مؤسسة مصر الخير من مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في هذا المجال.

من جانبه، أفاد محمد عبدالرحمن نائب عضو مجلس الأمناء المنتدب لمؤسسة مصر الخير، إن مصر الخير تسعي إلى بناء الإنسان وتنميته في مجالات الصحة والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة والتعليم والبحث العلمي، كما تهدف إلى أن تكون مثالاً عالمياً يحتذي به للوصول إلى تنمية مجتمع تكافلي ينمو ذاتياً.

وأضاف عبدالرحمن، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومؤسسة مصر الخير، على التعاون المشترك فيما بينهما بشأن التعاون في تمويل الأبحاث العلمية التطبيقية في مجالات تهم الطرفين، وكذلك تمويل الأنشطة التي تخدم نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار، وبناء القدرات في مجال الملكية الفكرية وتسويق مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية.

وأشارت نجوي السيد، رئيس قطاع البحث العلمى والابتكار بمؤسسة مصر الخير، إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون المشترك فيما بين الطرفين والمتمثلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهي تنفيذ برنامج تمويل مشترك للأنشطة الخاصة بالبحث العلمى والابتكار بالإضافة إلى أنشطة تعزيز ثقافة البحث العلمى والابتكار، وتدريبات وبرامج رفع كفاءة الباحثين والمبتكرين والتى من شانها تنمية قدرات العاملين في مجالات البحث العلمى والابتكار والتسويق وبراءات الاختراع والملكية الفكرية وما يستجد من موضوعات.

وأوضحت أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لإدارة البرنامج تكون من مهامها وضع تفاصيل وأطر التعاون واتخاذ القرارات الخاصة بإدارة البرنامج وإضافة أي مقترحات أخرى للتعاون بين الأطراف، والمساهمة في تمويل المشروعات التطبيقية التي سيتم الإعلان عن موضوعاتها مناصفة مع مصر الخير، بالإضافة إلى استخدام مخرجات المشروعات البحثية الممولة من الأكاديمية ليتم دمجها في المشروعات التنموية التي تقوم بها المؤسسة.

والجدير بالذكر، أن التعاون بين أكاديمية البحث العلمى ومؤسسة مصر الخير في العديد من البرامج والمشروعات وتحالفات منذ عام 2011 لدعم النماذج النصف صناعية في برنامج حلولنا بعقولنا، واحتضان الشركات الفائزة من برنامج القاهرة تبتكر بحاضنة الاعمال جسر التابعة لمؤسسة مصر الخير وقد قامت الاكاديمية بدعم احد مخرجات البحث العلمى بالمؤسسة بتنفيذ وحدات لاعادة استخدام المياه الرمادية بالتعاون مع هية المجتمعات العمرانية لنشر ثقافة اعادة استخدام المياه وعدم هدرها. وقد اشتركت المؤسسة في اربع تحالفات تم تمويلها من من قبل الاكاديمية.