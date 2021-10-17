بإطلالة فرعونية.. بشرى تتألق في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

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تألقت الفنانة بشرى، الأحد، على «الريد كاربت» في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة فرعونية، حيث ارتدت فستانًا طويلاً باللون الأبيض وتوسطه تطريزات ذهبية على منطقة الوسط، واعتمدت وضع مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها انسيابية فتركته منسدلًا على ظهرها.

ويشهد فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 حضور عدد من الشخصيات العامة والنجوم والفنانين، في مقدمتهم القائمون على المهرجان نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري، ومن نجوم الفن: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، إلهام شاهين.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.