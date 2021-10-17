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بعد تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية.. إيقاف مباراة نيوكاسل وتوتنهام

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بعد تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية.. إيقاف مباراة نيوكاسل وتوتنهام بعد تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية.. إيقاف مباراة نيوكاسل وتوتنهام

بعد تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية.. إيقاف مباراة نيوكاسل وتوتنهام

شهدت مدرجات ملعب "سانت جيمس بارك" الذي يحتضن في الوقت الحالي مباراة نيوكاسل يونايتد أمام ضيفه توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واقعة لا تتكرر كثيراً في عالم كرة القدم أثارت مخاوف اللاعبين والجماهير على حد سواء.

حيث قرر حكم المباراة إيقاف المباراة في الدقيقة 41 وطلب من اللاعبين الخروج والوقوف على خط الملعب بعد أن تعرض أحد الجماهير في مدرجات الملعب لأزمة قلبية استدعت ضرورة التدخل السريع للإسعاف، بعدما أخبر لاعب توتنهام الإسباني ريغيلون حكم المباراة بوجود شخص مصاب في المدرجات مما جعل الطاقم الطبي للفريقين يسارع تجاه المدرجات.

ولكن سرعان ما قرر حكم المباراة أن يغادر اللاعبون أرض الملعب وأن يتجهوا إلى غرف تغيير الملابس وذلك عند حلول الدقيقة 45 من المباراة.

وعاد اللاعبون لأرضية الملعب بعد أن تم إنعاش المشجع ونقله للمستشفى وقاموا بإجراء عمليات الإحماء استعداداً لاستئناف المباراة.

يذكر أنه عند توقف المباراة كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريق توتنهام على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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