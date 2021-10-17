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في ختام الجولة الثامنة من دوري المحترفين.. الفتح يعمق جراح التعاون بثلاثية

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في ختام الجولة الثامنة من دوري المحترفين.. الفتح يعمق جراح التعاون بثلاثية

مني فريق التعاون الأول لكرة القدم بهزيمة ساحقة أمام مضيفه الفتح بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء لحساب منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 12 نقطة تقدم من خلالها للمركز الخامس فيما توقف رصيد التعاون عند 3 نقاط بالمركز السادس عشر والأخير.

منح النرويجي غوستاف ميندونكا التقدم للفتح برأسية جميلة مستغلاً فشل الحارس كاسيو أنجوس في إبعاد الكرة بالشكل الصحيح ليضعها بالمرمى عند الدقيقة (27) ولم يكد يستفيق التعاون من صدمة الهدف الأول حتى استقبلت شباكه ثاني الأهداف عن طريق المهاجم الكرواتي ايفان سانتيني الذي تابع العرضية المميزة من فراس البريكان في الشباك.

وعاد ايفان من جديد ليعمق جراح الضيوف بتسجيله الهدف الثالث من علامة الجزاء في الوقت المحتسب بدل من ضائع للشوط الأول (45+4).

في ختام الجولة الثامنة من دوري المحترفين.. الفتح يعمق جراح التعاون بثلاثية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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