أخبار عاجلة

عسير : ضبط شخصين أتلفا جهازا بنكيا في محاولة للسرقة -
خادم الحرمين يرأس وفد المملكة في قمة G20 -
شرطة عسير تطيح بشخصين لإتلاف ومحاولة سرقة جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك -
"تساوي" و"دليل العقارية" تتفقان على تطوير البنية التحتية لمخطط بـ"عزيزية الخبر" -
مروان حمدي على رأس قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري -
كلاسيكو الأرض.. هدف نمساوي تاريخي وسلسلة نادرة تتحق للمرة الأولى منذ 56 عامًا -
علماء: أمريكا تقتربَ من 80 ألف حالة وفاة بسبب كورونا -
أحمد مجدي يشارك في إنتاج فيلم «حبر أحمر» -
أحلام تعلن وفاة عمتها هيا الشامسي: اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها -
بثنائية .. ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إيفاء" تنفي وجود إعلان رسمي تحفيزي لتخفيض المخالفات المرورية

Print
"إيفاء" تنفي وجود إعلان رسمي تحفيزي لتخفيض المخالفات المرورية "إيفاء" تنفي وجود إعلان رسمي تحفيزي لتخفيض المخالفات المرورية

نفت المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" المعلومات المنشورة والمتداولة حول الانضمام إلى البرنامج التحفيزي لسداد المخالفات المرورية المتراكمة من أجل الإعفاء من قيمة المخالفة بنسبة 20%.

وقالت المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء"؛ رداً على الادعاءات المتعلقة بتخفيض قيمة المخالفات المرورية: "لا يوجد هناك أي إعلان رسمي لبرنامج تحفيزي على منصة إيفاء، ويرجى التأكد من صحة الرابط وهو ⁦‪efaa.sa‬⁩".

وكان "إنفوجرافيك" متداول ادّعى أن المنصة الوطنية للمخالفات المرورية أطلقت برنامجاً تحفيزياً لسداد المخالفات المرورية المتراكمة وتخفيض قيمة المخالفات بنسبة 20٪؜، وهو ما نفته منصة "إيفاء"جملةً وتفصيلاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة عسير تطيح بشخصين لإتلاف ومحاولة سرقة جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك

شرطة عسير تطيح بشخصين لإتلاف ومحاولة سرقة جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك

"تساوي" و"دليل العقارية" تتفقان على تطوير البنية التحتية لمخطط بـ"عزيزية الخبر"

"تساوي" و"دليل العقارية" تتفقان على تطوير البنية التحتية لمخطط بـ"عزيزية الخبر"

بثنائية .. ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة

بثنائية .. ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة

تواصل فعاليات "صحة حائل" التوعوية عن سرطان الثدي

تواصل فعاليات "صحة حائل" التوعوية عن سرطان الثدي