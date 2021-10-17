"إيفاء" تنفي وجود إعلان رسمي تحفيزي لتخفيض المخالفات المرورية

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نفت المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" المعلومات المنشورة والمتداولة حول الانضمام إلى البرنامج التحفيزي لسداد المخالفات المرورية المتراكمة من أجل الإعفاء من قيمة المخالفة بنسبة 20%.

وقالت المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء"؛ رداً على الادعاءات المتعلقة بتخفيض قيمة المخالفات المرورية: "لا يوجد هناك أي إعلان رسمي لبرنامج تحفيزي على منصة إيفاء، ويرجى التأكد من صحة الرابط وهو ⁦‪efaa.sa‬⁩".

وكان "إنفوجرافيك" متداول ادّعى أن المنصة الوطنية للمخالفات المرورية أطلقت برنامجاً تحفيزياً لسداد المخالفات المرورية المتراكمة وتخفيض قيمة المخالفات بنسبة 20٪؜، وهو ما نفته منصة "إيفاء"جملةً وتفصيلاً.