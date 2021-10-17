ميدو يهام ابو تريكة ويؤكد: كان الله في عون طارق دياب

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انتقد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، زميله السابق محمد ابو تريكة بسبب رفضه الاستمرار في الاستديو التحليلي لمباراة نيوكاسل وتوتنهام بعد إصابة أحد المشجعين بأزمة قلبية.

وقال ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات تويتر: «دور المحلل هو تحليل الأحداث والاستفادة منها ومحاولة نقل الإيجابي منها إلى بلادنا».

وأضاف: «كان يجب على ابو تريكة أن يبقى في الاستوديو وينقل للمشاهد وجهة نظره فيما حدث وكيف أن اللاعبين هم من طالبوا الحكم والمسعفين بالاهتمام بالمشجع المصاب».

واختتم: ابو تريكة استعجل.. كان الله في عون طارق دياب.

وتوقفت مباراة نيوكاسل وتوتنهام في الدقيقة 41 من الشوط الأول بعد أن سقط أحد المشجعين في مدرجات ملعب سان جيمس بارك بشكل مفجع نتيجة أزمة صحية.

وكان فريق توتنهام على وشك تنفيذ ركلة ركنية، قبل أن يتنبه الظهير الأيسر سيرخيو ريجيلون لمشكلة في المدرج الشرقي لملعب نيوكاسل ويتوجه لحكم المباراة ويشير له بذلك.

وركض اللاعبون سريعًا تجاه المنطقة الفنية لاستدعاء الطاقم الطبي وهو ما تم بالفعل، ليتدخل الطاقم الطبي لعلاج المشجع، ويقرر حكم المباراة إيقاف اللعب بشكل مؤقت، مع تقدم توتنهام على نيوكاسل بنتيجة 2-1