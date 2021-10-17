«شؤون الحرمين» تعلن استعداد منسوبات الوكالة النسائية لاستقبال المعتمرات وقاصدات البيت الحرام

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أعلنت مساعد الرئيس العام لشؤون الحرمين التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، تمام جاهزية منظومة الخدمات المقدمة للقاصدات على مدار الساعة، وذلك باستعداد كامل القوى البشرية بالوكالة تزامنًا مع رفع الطاقة الاستيعابية الكاملة بالمسجد الحرام.

كما أكدت «العبود» حرص جميع الوكالات والوكالات المساعدة والإدارات الميدانية والإدارية ووحداتهن التابعة لهن على البدء الفعلي بتقديم أرقى وأجود الخدمات لقاصدات وزائرات البيت الحرام.

واختمت «العبود» مثمنة للتوجيهات الحكيمة من لدن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في ضرورة الارتقاء بكافة الخدمات وبما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة وتحقيقًا لرؤية المملكة الطموحة (2030) الرامية إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالمين.