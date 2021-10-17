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محافظ الإسكندرية يُسلّم مساعدات ومساهمات لـ60 أسرة ببرج العرب (صور)

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محافظ الإسكندرية يُسلّم مساعدات ومساهمات لـ60 أسرة ببرج العرب (صور) محافظ الإسكندرية يُسلّم مساعدات ومساهمات لـ60 أسرة ببرج العرب (صور)

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تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاحد، وسط أهالي قرية أبوصير ببرج العرب لتسليم 60 أسرة من مستحقي سكن كريم بالقرية مساعدات ومساهمات من المجتمع المدني متمثل في فريق أبواب الخير، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع.

وهنأ محافظ الإسكندرية أهالي قرية أبوصير ببرج العرب بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، معرباً عن سعادته بتواجده وسط أهالي القرية. واستمع إلى احتياجات ومطالب جميع أهالي قرية أبوصير.

وأكد الشريف أنه في ضوء توجيهات الرئيس فإن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية حريصة على التواجد بشكل دائم ومستمر وسط أهالينا بالقرى والنجوع للاستماع إليهم وتلبية جميع احتياجاتهم، مشيراً إلى أن باب المحافظة مفتوح لهم على مدار ٢٤ ساعة لاستقبالكم والاستماع إليهم.

وقدم المحافظ الشكر إلى المجتمع المدني ورجال الأعمال المشاركين في هذا المعرض الخيري، لافتاً إلى الدور القوي الذي تقوم به في المشاركة بالعمل الخدمي والتنموية ودعمها المستمر للدولة في رفع العبء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولي بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، وأمل النجار ممثلي فريق أبواب الخير، ومنسقي مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية.

"حياة كريمة" .. محافظ الإسكندرية يُسلّم مساعدات ومساهمات لـ60 أسرة ببرج العرب (صور)
"حياة كريمة" .. محافظ الإسكندرية يُسلّم مساعدات ومساهمات لـ60 أسرة ببرج العرب (صور)
"حياة كريمة" .. محافظ الإسكندرية يُسلّم مساعدات ومساهمات لـ60 أسرة ببرج العرب (صور)
"حياة كريمة" .. محافظ الإسكندرية يُسلّم مساعدات ومساهمات لـ60 أسرة ببرج العرب (صور)
"حياة كريمة" .. محافظ الإسكندرية يُسلّم مساعدات ومساهمات لـ60 أسرة ببرج العرب (صور)
"حياة كريمة" .. محافظ الإسكندرية يُسلّم مساعدات ومساهمات لـ60 أسرة ببرج العرب (صور)
"حياة كريمة" .. محافظ الإسكندرية يُسلّم مساعدات ومساهمات لـ60 أسرة ببرج العرب (صور)
"حياة كريمة" .. محافظ الإسكندرية يُسلّم مساعدات ومساهمات لـ60 أسرة ببرج العرب (صور)
"حياة كريمة" .. محافظ الإسكندرية يُسلّم مساعدات ومساهمات لـ60 أسرة ببرج العرب (صور)

المصرى اليوم

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