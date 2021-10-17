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محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف الحملات بمحيط المدارس (صور)

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محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف الحملات بمحيط المدارس (صور) محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف الحملات بمحيط المدارس (صور)

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول، لافتا إلى أنه تم اختيار بعض الشوارع بنطاق الأحياء التي تعد الأكثر تأثيرا على المواطنين لزيادة خدمات النظافة بها ؛حيث تم اختيار شارع أسماء بنطاق حي العامرية أول، وشارعي الروضة الخضراء والحاجة حكمت بحي العجمي، وشارعي سليمان يسري والزهور بحي وسط، وشارع العيسوي بحي المنتزة أول، وشارع 30 الجديد بحي منتزة ثان، وشارع بهيج بمركز ومدينة برج العرب، وشارع أبي الدرداء بحي الجمرك، وشارع الأمان بحي غرب، وشارع السفن بحي العامرية ثان، شارع وينجت بحي شرق.

ووجه الشريف بتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس وزيادة عدد مرات الجمع وأعمال الكنس والتجريف وذلك لتوفير بيئة صحية لأبنائنا الطلاب، حيث تم تركيز أعمال النظافة وزيادة عدد مرات جمع القمامة بمحيط أكثر من 2000 مدرسة، وأكد المحافظ على ضرورة تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار .

وفى هذ الصدد؛ شن رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة حملات مكبرة للارتقاء بمستوى النظافة العامة بنطاق كل حي شملت الأعمال رفع الأتربة المتراكمة بالإضافة إلى أعمال النظافة الدورية للشوارع، كما قامت الشركة المختصة بأعمال النظافة برفع نحو 41 ألف طن مخلفات صلبة، و202 طن مخلفات طبية، خلال الأيام الماضية، كما تكثف الأحياء بالتعاون مع شركة النظافة حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة والصحة العامة للمواطنين.

رفع 41 طن قمامة .. محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء و شركة النظافة بتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس (صور)
رفع 41 طن قمامة .. محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء و شركة النظافة بتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس (صور)
رفع 41 طن قمامة .. محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء و شركة النظافة بتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس (صور)
رفع 41 طن قمامة .. محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء و شركة النظافة بتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس (صور)
رفع 41 طن قمامة .. محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء و شركة النظافة بتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس (صور)
رفع 41 طن قمامة .. محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء و شركة النظافة بتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس (صور)

المصرى اليوم

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