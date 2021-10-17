محافظ الإسكندرية يعلن تعيين 96 شخصا من ذوي الهمم بالقطاع الخاص

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص العمل لجميع الفئات وخاصة ذوي الهمم، مشيرا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، ورعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.

وأشار الشريف إلى أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة برئاسة المستشار ياسر سعيد، قامت خلال شهر الشهر الماضي بتعيين 96 فرد من ذوي الهمم منهم 56 من الذكور، وعدد 31 من الإناث، لافتا إلى أن جميع الاجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة لأبنائنا من ذوي الهمم محاولة دمجهم في المجتمع وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

من جانبه أوضح مدير مديرية القوى العاملة أن المديرية تعمل جاهدة على توفير فرص عمل تتناسب مع ذوي الهمم وذلك لتوفير حياة كريمة لهم وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص؛ مشيرا إلى انه تم تلقى 259 طلب من ذوي الهمم للتوظيف خلال شهر سبتمبر ويتم العمل على توفير فرص تتناسب مع قدرات وإمكانيات كل فرد منهم، وذلك بالإضافة إلى الإهتمام بتوفير فرص عمل للشباب بشكل عام .