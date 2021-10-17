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البابا تواضروس يستقبل أعضاء هيئة تدريس إكليريكية الإسكندرية

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البابا تواضروس يستقبل أعضاء هيئة تدريس إكليريكية الإسكندرية البابا تواضروس يستقبل أعضاء هيئة تدريس إكليريكية الإسكندرية

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استقبل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالأسكندرية اليوم أعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية بالأسكندرية، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. وبدأ اللقاء بكلمة للقمص أبرآم بشوندي وكيل الكلية، أعرب خلالها عن تقديره للفتة الطيبة التي يحرص عليها البابا بعقد لقاء سنوي مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأدار البابا حوارًا مع الحضور استمع خلاله إلى مقترحاتهم لتطوير العمل بالكلية الإكليريكية ونظام الدراسة.

حضر اللقاء من أحبار الكنيسة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية.

المصرى اليوم

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