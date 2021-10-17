«آداب الإسكندرية» تحتفل بتخريج الدفعة 79 للعام الجامعي 2021 بحضور المحافظ (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، بفعاليات حفل تخريج الدفعة الـ 79 بكلية الآداب جامعة الإسكندرية للعام الجامعي 2020 / 2021، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب، وعمداء الكلية السابقين.

في كلمته؛ هنأ المحافظ الجميع بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف داعيا الله أن يعيد تلك الذكرى العطرة بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم مصر بمستقبل مزدهر ومزيد من التقدم في ظل قيادتها الحكيمة.

وأعرب الشريف عن سعادته بحضور حفل التخريج الذي نلتقي فيه بكوكبة من أبنائنا المتميزين بكلية الآداب العريقة التي أخرجت لنا العديد من الأدباء والكتاب العظماء الذين أثروا الحياة الثقافية في المجتمع المصري.

وأكد حرصه على التواجد بينهم للاحتفال معهم اليوم بانتهاء مرحلة حاسمة من حياتهم وبداية مرحلة جديدة لهم لافتاً أن المرحلة الجديدة تحتاج إلى الصبر ومواصلة واستمرار النجاح والتقدم.

وأشار المحافظ أن مصر في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتماما خاصا بشبابها في جميع المجالات المختلفة، فالشباب هم مستقبل الوطن الواعد والأمم لا تبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين.

وقدم المحافظ كل الشكر والتحية لجميع الأمهات والآباء على ما بذلوه من جهد مع أبنائهم الخريجين، لكي يصل أبنائهم إلى يوم الحصاد. كما قدم خالص التهنئة للخريجين متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق في حياتهم المستقبلية. مطالباً بضرورة مواصلة التفاني في العلم والعمل. مشيراً إلى أن سوق العمل يحتاجهم وهناك فرص جيدة لهم.

على الصعيد ذاته؛ وجه المحافظ خالص الشكر والتقدير إلى جامعة الإسكندرية كونها بيت الخبرة العلمية الداعمة للمحافظة، والشكر إلى كلية الآداب مشيداً بدورها المتميز والمشاركة الفعالة للكلية في المسح الميداني الذي يتم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة بعدد من الأماكن بالإسكندرية.

جامعة الاسكندرية تحتفل بتخريج الدفعة 79 بكلية الآداب للعام الجامعي 2021 بحضور المحافظ (صور)

جامعة الاسكندرية تحتفل بتخريج الدفعة 79 بكلية الآداب للعام الجامعي 2021 بحضور المحافظ (صور)

جامعة الاسكندرية تحتفل بتخريج الدفعة 79 بكلية الآداب للعام الجامعي 2021 بحضور المحافظ (صور)

جامعة الاسكندرية تحتفل بتخريج الدفعة 79 بكلية الآداب للعام الجامعي 2021 بحضور المحافظ (صور)

جامعة الاسكندرية تحتفل بتخريج الدفعة 79 بكلية الآداب للعام الجامعي 2021 بحضور المحافظ (صور)

جامعة الاسكندرية تحتفل بتخريج الدفعة 79 بكلية الآداب للعام الجامعي 2021 بحضور المحافظ (صور)

جامعة الاسكندرية تحتفل بتخريج الدفعة 79 بكلية الآداب للعام الجامعي 2021 بحضور المحافظ (صور)

جامعة الاسكندرية تحتفل بتخريج الدفعة 79 بكلية الآداب للعام الجامعي 2021 بحضور المحافظ (صور)

جامعة الاسكندرية تحتفل بتخريج الدفعة 79 بكلية الآداب للعام الجامعي 2021 بحضور المحافظ (صور)

جامعة الاسكندرية تحتفل بتخريج الدفعة 79 بكلية الآداب للعام الجامعي 2021 بحضور المحافظ (صور)