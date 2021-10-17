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وزير الزراعة: لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الأراضي الزراعية

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وزير الزراعة: لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الأراضي الزراعية وزير الزراعة: لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الأراضي الزراعية

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عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة بحضور الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، لمتابعة تكليفات الرئيس عبدالفتاح بمنع التعديات على الأراضي الزراعية وفقا للمهلة المقدرة بنحو 6 شهور.

وشدد القصير على إزالة أي أعمال تشوين لمواد البناء في المهد، مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرا إلى أنه تم تكليف مديريات الزراعة والإدارة المركزية للخدمات والمتابعة برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية.

ولفت وزير الزراعة إلى أهمية التنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة للإزالة وإعادة الشيء إلى أصله، وأضاف أنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء.

وأكد القصير أن الدولة تنفق أموالا طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وتابع: «من باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والتي تكونت عبر مئات السنين».

المصرى اليوم

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