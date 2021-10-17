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البابا يلتقي أعضاء هيئة تدريس «إكليريكية الإسكندرية» (صور)

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البابا يلتقي أعضاء هيئة تدريس «إكليريكية الإسكندرية» (صور) البابا يلتقي أعضاء هيئة تدريس «إكليريكية الإسكندرية» (صور)

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استقبل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية اليوم الاحد، أعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية بالأسكندرية، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

بدأ اللقاء بكلمة للقمص ابرام بشوندى وكيل الكلية، أعرب خلالها عن تقديره للفتة الطيبة التي يحرص عليها قداسة البابا بعقد لقاء سنوي مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأدار قداسته حوارًا مع الحضور استمع خلاله إلى مقترحاتهم لتطوير العمل بالكلية الإكليريكية ونظام الدراسة.

حضر اللقاء من أحبار الكنيسة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالأسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) ، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالأسكندرية.

كما شهد البابا تواضروس ، حفل تخريج الدفعة الأولى من معهد المشورة المسيحية الأرثوذكسية بقطاع المنتزه بالأسكندرية، تحت إشراف معهد المشورة بالمعادي. وبلغ عدد خريجي الدفعة الأولى ١٤٠ خريجًا بينهم ١٤ كاهنًا.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من القس موسى فايق مدير المعهد موضحًا طبيعة الخدمة والدراسة بالمعهد. وألقى نيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه كلمة رحب خلالها بقداسة البابا والحضور ثم تحدث عن أهمية علم المشورة المسيحية والاحتياج المُلحُّ لهذه الخدمة في قطاع المنتزه.

كما ألقى الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، كلمة قدم الشكر والتقدير لقداسة البابا على دعمه المستمر لخدمة المشورة.

بعدها ألقى قداسة البابا كلمة ختامية شكر فيها جميع الحضور، القائمين على معهد المشورة بالمعادي، والأساتذة. مهنئًا الخريجين، مؤكدًا على عظم الدراسة والتقدم في علم المشورة و الثقافة المشورية. ووزع قداسته شهادات التخرج على الخريجين.

وحضر البابا تواضروس الثاني،الجلسة الختامية لبرنامج تنمية المهارات الشخصية في القيادة والإدارة للآباء الكهنة الجدد بكنائس قطاع وسط الأسكندرية والذي قدمه المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COTICAD)، واستمرت الدراسة لما يقرب من عام كامل بمشاركة عشرين كاهن من كهنة كنائس قطاع وسط الأسكندرية.

وعرض الآباء المتدربون في البرنامج أربعة مشروعات تخرج، تمت مناقشتها مع قداسة البابا.

وفي الختام منح قداسة البابا شهادات التخرج للآباء المتدربين في البرنامج.

البابا تواضروس: الدولة القوية لازم يكون عندها جيش قوي وشرطة عفيه وأزهر وكنيسة وفن ورياضة أقوياء (صور)
البابا تواضروس: الدولة القوية لازم يكون عندها جيش قوي وشرطة عفيه وأزهر وكنيسة وفن ورياضة أقوياء (صور)
البابا تواضروس: الدولة القوية لازم يكون عندها جيش قوي وشرطة عفيه وأزهر وكنيسة وفن ورياضة أقوياء (صور)
البابا تواضروس: الدولة القوية لازم يكون عندها جيش قوي وشرطة عفيه وأزهر وكنيسة وفن ورياضة أقوياء (صور)
البابا تواضروس: الدولة القوية لازم يكون عندها جيش قوي وشرطة عفيه وأزهر وكنيسة وفن ورياضة أقوياء (صور)
البابا تواضروس: الدولة القوية لازم يكون عندها جيش قوي وشرطة عفيه وأزهر وكنيسة وفن ورياضة أقوياء (صور)
البابا تواضروس: الدولة القوية لازم يكون عندها جيش قوي وشرطة عفيه وأزهر وكنيسة وفن ورياضة أقوياء (صور)
البابا تواضروس: الدولة القوية لازم يكون عندها جيش قوي وشرطة عفيه وأزهر وكنيسة وفن ورياضة أقوياء (صور)
البابا تواضروس: الدولة القوية لازم يكون عندها جيش قوي وشرطة عفيه وأزهر وكنيسة وفن ورياضة أقوياء (صور)

المصرى اليوم

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