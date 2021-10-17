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الرياض : وفاة 4 بعد سقوط مركبتهم من مرتفع جبلي

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الرياض : وفاة 4 بعد سقوط مركبتهم من مرتفع جبلي الرياض : وفاة 4 بعد سقوط مركبتهم من مرتفع جبلي
أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، بأن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911)، تلقى بلاغًا أمس السبت 10/ 3/ 1443 هـ الموافق 16/ 10/ 2021، عن حالة سقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة غرب مدينة الرياض، يستقلها (9) أشخاص، حيث تم على الفور انتقال فرق الدفاع المدني والمعدات المتخصصة لمثل هذه الحوادث، إضافة إلى طيران الأمن والجهات المساندة، لموقع الحادثة، وعند الوصول تم إنقاذ (5) مصابين ونقلهم بوساطة طيران الأمن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتشلت الفرق (4) متوفين.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين والزوار توخي الحيطة والحذر أثناء تنزههم في المرتفعات الجبلية والأماكن الوعرة، والاتصال بالرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و (998) في جميع مناطق المملكة لطلب المساعدة في حال الطوارئ، متمنيا للجميع السلامة.


الوطن السعودية

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