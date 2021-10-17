أخبار عاجلة

عسير : ضبط شخصين أتلفا جهازا بنكيا في محاولة للسرقة -
خادم الحرمين يرأس وفد المملكة في قمة G20 -
شرطة عسير تطيح بشخصين لإتلاف ومحاولة سرقة جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك -
"تساوي" و"دليل العقارية" تتفقان على تطوير البنية التحتية لمخطط بـ"عزيزية الخبر" -
مروان حمدي على رأس قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري -
كلاسيكو الأرض.. هدف نمساوي تاريخي وسلسلة نادرة تتحق للمرة الأولى منذ 56 عامًا -
علماء: أمريكا تقتربَ من 80 ألف حالة وفاة بسبب كورونا -
أحمد مجدي يشارك في إنتاج فيلم «حبر أحمر» -
أحلام تعلن وفاة عمتها هيا الشامسي: اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها -
بثنائية .. ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البرلمان العربي يدين جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد 

Print
البرلمان العربي يدين جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية البرلمان العربي يدين جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد 
شدَّد على ضرورة تنفيذ جميع متطلبات اتفاق الرياض كخطوة مهمة لتوحيد الصف

البرلمان العربي يدين جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

دان البرلمان العربي العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه أراضي المملكة العربية باستخدام الطائرات المُسيَّرة المفخخة، واستهدافها المتكرر مطار أبها الدولي والأعيان المدنية والاقتصادية؛ وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للأمن والسلم الدوليَّيْن.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم صادر عن جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث تضامنه ووقوفه التام مع السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وحفظ أمنها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي الانقلابية للتوقف عن مماطلتها، والسماح بصيانة سفينة صافر التي تُشكّل قنبلة موقوتة.

وشدَّد على ضرورة تنفيذ جميع متطلبات اتفاق الرياض بوصفه خطوة مهمة لتوحيد الصف اليمني، مجددًا دعمه لمبادرة السعودية التي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وتخفيف المعاناة اليومية عن الشعب اليمني.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء الوضع المأساوي في مأرب، مثلما تحرك تجاه أزمة الحديدة من خلال التوصل إلى اتفاق استوكهولم، الذي دأبت ميليشيا الحوثي الانقلابية على انتهاكه باستمرار، ووقف إمدادات الدعم المالي واللوجستي الذي تحصل عليه ميليشيا الحوثي الإرهابية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس الحكومة المغربية يمثل الملك محمد السادس في منتدى وقمة بالسعودية

رئيس الحكومة المغربية يمثل الملك محمد السادس في منتدى وقمة بالسعودية

الملك سلمان يرأس وفد السعودية إلى قمة العشرين في إيطاليا

الملك سلمان يرأس وفد السعودية إلى قمة العشرين في إيطاليا

رئيسة وزراء تونس تزور السعودية في أول مهمة خارجية

رئيسة وزراء تونس تزور السعودية في أول مهمة خارجية

الأولمبية السعودية توقع مذكرة تعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية

الأولمبية السعودية توقع مذكرة تعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية