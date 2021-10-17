حملة لتنظيف شواطئ في البحر الأحمر من المخلفات البلاستيكية ومقذوفات البحر

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نظمت الإدارة العامة للبيئة بمحافظة البحر الأحمر حملة تنظيف لشاطئ لشواطئ جزيرتي مجاويش وسهل حشيش بمدينة الغردقة، بمشاركة المتطوعين من محبي البيئة البحرية وتم جمع كمبات من المخلفات الخشبية والبلاستيكية ومقذوفات البحر.



تهدف الحملة إلى نشر ثقافة الوعي البيئي لدى المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة البحرية وتحفيز المجتمع بضرورة المحافظة عليها وصون مواردها ومكوناتها الطبيعية آملاً في بقاء شواطئ المحافظة وجزرها نظيفة من غير ملوثات أو مخلفات ضماناً للمحافظة على الحياة البحرية ومكوناتها وأهمية تعزيز تنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة ورفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها لدى أفراد المجتمع.



أكدت ابتسام يسري مسؤول الإعلامي البيئي بالإدارة العامة للبيئة، أن الحملة تأتي امتداداً لحملات ومبادرات توعوية وهناك مشاركة شبابية كبيرة في تلك الحملة نظرا للأهمية البيئية للموارد الطبيعية للبحر الاحمر والتنوع البيولوجى الذي يتميز به من شعاب مرجانية وأسماك وسلاحف وثدييات بحرية.