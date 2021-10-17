«كاسترو» يتعافى من الإصابة ويشارك في تدريبات الأهلي

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عمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي، الأهلي تعافى من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق وشارك في تدريبات الفريق الجماعية؛ استعدادا للعودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

واجتاز كاستيلو برنامج العلاج الطبيعي الذي خضع له منذ تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الضامة، حيث خضع لفحص طبي أخير قبل أن يعود إلى التدريبات بصورة طبيعية.

وكانت مباريات رجال يد الأهلي الأخيرة قد شهدت عودة محسن رمضان بعد تعافيه من الإصابة بشرخ في الكوع خلال مشاركته في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي أقيمت في المغرب وتوج الأهلي بلقبها.

وحقق فريق رجال يد الأهلي فوزا مهما على حساب فريق الأوليمبي في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات بطولة الدوري.

«»«»وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة وشهدت أداء قويا وسيطرة من جانب لاعبي رجال يد الأهلي على مجريات اللعب وأنهي المباراة لصالحة بنتيجة ٤١-١٨، كان رجال يد الأهلي قد حقق فوزا مهما على حساب أصحاب الجياد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الاسبوع الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري، وشهدت أداء قويا من جانب الفريقين حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة ١٦-١٢، وقدم اللاعبون أداء قويا في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة ٣٦-٢٢.