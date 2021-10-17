سباحة الأهلي تتوّج ببطولة منطقة القاهرة

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فريق سباحة الأهلي تحت 11 سنة بالنادي «ناشئين وناشئات» تُوج ببطولة منطقة القاهرة، التي أقيمت في حمام سباحة استاد القاهرة الدولي.

وحصل فريق سباحة الأهلي على المركز الأول في مسابقات الناشئين والناشئات، بعدما تفوق على كل المنافسين خلال البطولة، بعد منافسة قوية بين جميع الفرق، حيث تفوق فريق سباحة الأهلي على أندية وادي دجلة والشمس وهليوبوليس.

في منافسات الناشئين، جاء فريق سباحة الأهلي في المركز الأول بعدما حصل على 19305 نقاط، فيما جاء وادي دجلة ثانيًا، والشمس ثالثًا، والمعادي واليخت في المركز الرابع.

أما في منافسات الناشئات فحصل فريق سباحة الأهلي على 17656 نقطة، ليحصد لقب البطولة، فيما جاء وادي دجلة ثانيًا، والشمس ثالثًا، وهليوبوليس في المركز الرابع.

كما فاز زياد جمال عشري لاعب فريق سباحة الأهلي بجائزتي أحسن سباح بمجموع 4531 نقطة، وأحسن رقم في منافسات 50م فراشة، بمجموع نقاط 490 نقطة، فيما فازت صوفيا أحمد شريف لاعبة الفريق بجائزة أحسن سباحة بمجموع 2428 نقطة، وأحسن رقم في منافسات 200 مرة حرة، بمجموع نقاط 522.

ويتولى وائل عزت رئاسة جهاز ألعاب الماء، ومحمد فاضل نائبًا، ومحمد علام مديرًا لجهاز السباحة، وأحمد أسعد مديرًا إداريًّا، وحسين عمر إداريًّا.