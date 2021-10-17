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للمسافرين.. بدء تطبيق الأسعار الجديدة لشهادات لقاح كورونا في البحر الأحمر

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للمسافرين.. بدء تطبيق الأسعار الجديدة لشهادات لقاح كورونا في البحر الأحمر للمسافرين.. بدء تطبيق الأسعار الجديدة لشهادات لقاح كورونا في البحر الأحمر

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بدأت مراكز تطعيم المسافرين باللقاح ضد بالبحر الأحمر تنفيذ قرار وزارة الصحة والسكان، بالتعليمات الجديدة المتعلقة بقيمة استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا.

حددت الوزارة قيمة استخراج الشهادة للسفر بغرض السياحة بألف جنيه، والسفر لغير السياحة بـ250 جنيهًا، و25 دولارا لغير المصريين، كما حددت قيمة استخراج شهادة الـ«باركود» للمصريين في الداخل لتكون 100 جنيه فقط.


وحصلت «المصري اليوم» على صورة من الخطاب المرسل لمديريات الصحة بمختلف المحافظات الموضح للأسعار الجديدة.

المصرى اليوم

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