«مش فارق معايا يكون عندي سيلوليت».. أروى جودة ترد على تعرضها للتنمر

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بعد إطلالتها مساء السبت بمهرجان الجونة السينمائي، تعرضت الفنانة أروى جودة للتنمر من قبل عدد من رواد السوشيال ميديا.

وردت أروى جودة، على تعرضها للتنمر من رواد السوشيال ميديا، قائلة: «أنا مش فارق معايا إن يكون عندي سيلوليت، دي حاجة عادية وطبيعية».

كانت الفنانة أروى جودة قد ظهرت في ثانى إطلالة لها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021 بدورته الـ15، بدت أنيقة ساحرة مميزة، حيث ارتدت فستانا أسود بفتحة جانبية أعلى الفخذ، تظهر ساقها وبها « سيلوليت »، دهون تحت الجلد، ما أثار تنمر عدد من الجمهور عليها ووصل الحد لاستخدام إحدى شركات منتجات التجميل صورتها والترويج لواحد من منتجاتها بأنه سيخلصها من هذه المشكلة.

ويشهد فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 حضور كوكبة من الشخصيات العامة والنجوم والفنانين، في مقدمتهم القائمون على المهرجان نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري، ومن نجوم الفن: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي.

ويتنافس على جوائز الدورة الـ 5 من مهرجان الجونة السينمائي 16 فيلما روائيا طويلا و23 فيلما قصيرا و10 أفلام وثائقية. ويعرض خارج المسابقة 20 فيلما مهما بتوقيع كبار صناع السينما العالمية.

واستطاعت إدارة المهرجان تجاوز أزمة الحريق المندلع الأربعاء الماضى، في ساحة مسرح البلازا الذي يقام عليه حفل الافتتاح، بعد إعادة عمال مدينة الجونة بريق الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، بعد ساعات من اندلاعه لاستعادة جاهزية قاعة المهرجان لاستضافة ضيوف حفل الافتتاح.