مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء تنظيف بئر صرف صحى بشركة الغزل فى المحلة

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لقى عامل مصرعه داخل شركة الغزل والنسيج صعقا بالكهرباء، أثناء أعمال تنظيف أحد بيارات الصرف الصحي بالشركة فصعقه التيار الكهربائي ولقي مصرعه في الحال.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من مستشفى المحلة العام بوصول «ع.ا» 44 سنة جثة هامدة. وتبين من الفحص والتحريات أن المتوفي يعمل بإحدي الشركات المنفذة لأعمال التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة وأثناء قيامه بتنظيف بئر صرف صحي صعقه التيار الكهربائي ما ادي إلى مصرعه في الحال. وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة