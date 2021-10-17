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بعد إصابة مشجع .. أبوتريكة يرفض استكمال الاستديو التحليلي لمباراة نيوكاسل وتوتنهام

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بعد إصابة مشجع .. أبوتريكة يرفض استكمال الاستديو التحليلي لمباراة نيوكاسل وتوتنهام بعد إصابة مشجع .. أبوتريكة يرفض استكمال الاستديو التحليلي لمباراة نيوكاسل وتوتنهام

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رفض محمد أبوتريكة، نجم الكرة المصرية الأسبق ومحلل قنوات بي إن سبورت، استكمال التواجد في الاستديو التحليلي الخاص بمباراة نيوكاسل وتوتنهام بعد تعرض أحد المشجعين للأصابة بأزمة قلبية.

وقال أبوتريكة أنه فقد التركيز والتفاعل مع الأجواء الكروية بسبب الموقف الإنساني للمشجع، معبرًا عن حزنه الشديد بسبب استكمال تواجده في لقاء الدنمارك الذي شهد إصابة إريكسن سابقًا.

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وتوقفت مباراة نيوكاسل وتوتنهام في الدقيقة 41 من الشوط الأول بعد ان سقط احد المشجعين في مدرجات ملعب سان جيمس بارك بشكل مفجع نتيجة أزمة صحية.

وكان فريق توتنهام على وشك تنفيذ ركلة ركنية، قبل ان يتنبه الظهير الأيسر سيرخيو ريجيلون لمشكلة في المدرج الشرقي لملعب نيوكاسل، ويتوجه لحكم المباراة ويشير له بذلك.

وركض اللاعبون سريعًا تجاه المنطقة الفنية لإستدعاء الطاقم الطبي وهو ما تم بالفعل، ليتدخل الطاقم الطبي لعلاج المشجع، ويقرر حكم المباراة ايقاف اللعب بشكل مؤقت، مع تقدم توتنهام على نيوكاسل بنتيجة 2-1

المصرى اليوم

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