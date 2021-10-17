حملة لتنظيف شواطئ مجاويش وسهل حشيش بالغردقة من المخلفات البلاستيكية

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نظمت الإدارة العامة للبيئة بمحافظة البحر الاحمر حملة تنظيف لشاطئ لشواطئ جزيرتي مجاويش وسهل حشيش بمدينة الغردقة، وذلك بمشاركة المتطوعين من محبي البيئة البحرية، حيث تم جمع كمبات من المخلفات الخشبية والبلاستيكية ومقذوفات البحر.

تهدف الحملة إلى نشر ثقافة الوعي البيئي لدى المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة البحرية وتحفيز المجتمع بضرورة المحافظة عليها وصون مواردها ومكوناتها الطبيعية آملاً في بقاء شواطئ المحافظة وجزرها نظيفة من غير ملوثات أو مخلفات ضماناً للمحافظة على الحياة البحرية ومكوناتها وأهمية تعزيز تنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة ورفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها لدي افراد المجتمع.

واكدت ابتسام يسري مسؤول الإعلام البيئي بالإدارة العامة للبيئة، أن الحملة تأتي امتداداً لحملات ومبادرات توعوية وهناك مشاركة شبابية كبيرة في تلك الحملة نظرا للاهمية البيئية للموارد الطبيعية للبحر الاحمر والتنوع البيولوجى الذي يتميز به من شعاب مرجانية واسماك وسلاحف وثدييات بحرية مؤكداََ على الدور الذي يقوم به الحزب من خلال لجنة البيئة والطاقة بالمشاركة في الحفاظ على المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الاحمر حيث تضم هذة المحمية اهم مخزون للتنوع البيولوجى واهم مناطق الجذب السياحى للسياحة البيئية.