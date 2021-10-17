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محافظ القاهرة يهنئ بالمولد النبوي الشريف

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محافظ القاهرة يهنئ السيسي بالمولد النبوي الشريف محافظ القاهرة يهنئ بالمولد النبوي الشريف

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بعث اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح ، بمناسبة المولد النبوي.

وفيما يلي نص البرقية: «يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء القاهرة في هذه المناسبة الإسلامية الجليلة بأصدق التهاني وأسمى آيات الاحترام بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم وشعب وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحقق على أيديكم كل ما يصبو إليه شعبنا من أمن وسلام واستقرار، وأن تواصل مصرنا مسيرتها نحو المزيد من التقدم والرخاء».

المصرى اليوم

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