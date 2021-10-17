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«المياه والصرف والتقنين».. عائلات أسوان تعرض مشكلاتها على وفد «التنسيقية»

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«المياه والصرف والتقنين».. عائلات أسوان تعرض مشكلاتها على وفد «التنسيقية» «المياه والصرف والتقنين».. عائلات أسوان تعرض مشكلاتها على وفد «التنسيقية»

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التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي يزور حالياً محافظة أسوان، بأعضاء جمعيات العبابدة والبشارية وقرية البقلة، للاستماع لمشكلات أهالي قرى أسوان والنوبة.

وحضر اللقاء عدد من أبناء القبائل والجمعيات ومنهم العبابدة، البشارية، الجعافرة، والأشراف، وعليقات، وكميلاب، وعدد من أبناء النوبة، وجمعية قوص، وجمعية دشنا، وجمعية نجع حمادي، وجمعية وادى النيل، وهلايل، والمسجد بلانه، وتم عرض العديد من المشاكل والتحديات التي يواجهها أهالي المحافظة، والتي تركزت على نقص العديد من الخدمات مثل الصرف الصحي ومياه الشرب، وأيضا مشكلة عدم توافر أطقم طبية بالعديد من الوحدات الصحية، وعدم توافر أمصال سموم العقارب.

وتم عرض مشكلة يعاني بها كثير من مناطق محافظة أسوان، وهى احتياجهم لتقنين بيوتهم، والتي تتواجد بأملاك الدولة ويقطنها آباءهم وأجدادهم من عشرات السنين.

وكذلك اشتكي أبناء المحافظة من عدم توافر فرص عمل للشباب، مما يضطرهم للعمل بالتنقيب العشوائي عن الذهب ويواجهون العديد من المطاردات نتيجة مخالفتهم للقانون، نظراً لعدم وجود نظام مناسب للتنقيب- على حد قولهم -، ويرون أن يتم عمل مجمع طواحين للتيسير عليهم.

وأبدى أبناء المحافظة رغبتهم في تقليل شريحة الكهرباء التي يتم محاسبتهم بها، مراعاةً لمستوي الدخل، وأيضا الاستخدام العالي نظراً لارتفاع درجة الحرارة على

المصرى اليوم

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