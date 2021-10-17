اجتماع لبحث أخر المستجدات لمشروع تطوير المناطق غير المخططة بقنا

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واصلت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة سلسلة اجتماعات لجنة تسيير خطة تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وذلك بحضور الدكتور عرفه محمود مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بقنا، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وممثل مديرية الطرق والنقل ،و مديري إدارات الشؤون المالية والإدارية، والشؤون القانونية، والتخطيط العمراني بالمحافظة، ونظم المعلومات الجغرافية، وممثل وحدة البنية المعلوماتية المكانيية Gis، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا .

إجتماع تطوير المناطق الغير مخططة بقنا

تابعت السكرتير العام المساعد خلال الإجتماع آخر المستجدات لمشروع تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة للوقوف على تنفيذ خطة العمل بتلك المناطق قبل التطوير، والميزانية المالية لكل مشروع والتي تشمل «منطقة عزبة سعيد وأرض الدقينى، ومنطقة نواحي الحاكم العسكري وعزبة البوصة والنحال، منطقة نواحي الزبيدي والحصواية والعبابده، ومنطقة نواحي مركز شباب الكنوز، ومنطقة نواحي المنشية وعزبة خليفة»، كما ناقشت السكرتير العام المساعد الخطة الزمنية المكانية الخاصة بكل منطقة وفقا للبروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية .

إجتماع تطوير المناطق الغير مخططة بقنا

ومن جانبه، أوضح ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن جميع أعمال مشروعات المناطق المستهدفة تسير وفقا للخطة الزمنية المحددة، حيث تم الانتهاء من أعمال الطرح والترسيه وجارى التجهيز للبدء في تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه للمناطق غير المخططة بمدينة قنا .

كما أفاد ممثل مديرية الطرق والنقل بقنا أنه سوف يتم الانتهاء من الأعمال المطلوبة لتنفيذ شبكات الطرق والرصف عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال شبكات المياه والصرف الصحى.

وأضاف الدكتور عرفة محمود مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية أن المشروع يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق غير المخططة وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدا أن المحافظة تسعى إلى الإنتهاء من التخلص من العشوائيات في كل محاورها سواء مناطق غير آمنة أو مناطق غير مخططه وأسواق عشوائية من خلال التنسيق التام مع كافة الأطراف المشاركة في المشروعات سواء مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق وإنارة وغاز طبيعى واتصالات بما يضمن تنفيذ المشروعات وفقا للبرنامج الزمنى الخاص به.