محافظ القاهرة يهنئ رئيس الوزراء بالمولد النبوي الشريف

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بعث اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى المولد النبوي، أعرب فيها عن أرق وأجمل التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة حلول الذكرى العطرة للمولد النبوي.

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقادة القوات المسلحة ووكلاء مجلسي النواب والشيوخ والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.